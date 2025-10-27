Cortes de agua en Heredia este martes por mantenimiento en tanque

La suspensión del servicio afectará a 2.291 usuarios en Heredia entre las 7 a. m. y la 1 p. m. este martes.

Vecinos de San Rafael y Concepción de Heredia estarán sin agua potable este martes 28 de octubre, debido a trabajos programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La interrupción del servicio será de seis horas, entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

La suspensión se debe a labores de lavado interno en el tanque Ciénega Sur, procedimiento necesario para garantizar la calidad del agua distribuida en la zona.

El corte afectará a un total de 2.291 servicios. Entre los sectores impactados se encuentran:

San Rafael : Condominio Vistas San Rafael y calle Puente Piedra.

: Condominio Vistas San Rafael y calle Puente Piedra. Concepción: Centro del distrito, desde los Embutidos Concepción hasta el cruce de San Isidro. También incluye calle Ciénega (sector sur), Los Salvadoreños, Kitimak, Hernández, El Palenque, calle Tierra Blanca, calle Hernández, Las Cruces, Paniagua, Vargas, Los Faroles, Burial, La Hacienda y Los Cipreses.

La empresa informó que comunicó la suspensión mediante página web, mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales y comunicado de prensa.

Los usuarios pueden consultar si su servicio será interrumpido por medio del número de contrato en este enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm