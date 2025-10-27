Cortes de agua en Heredia este martes por mantenimiento en tanque

El País

ESPH suspenderá el servicio de agua en sectores de Heredia este martes por mantenimiento en el tanque Ciénega Sur

Por Silvia Ureña Corrales
Agua del tubo, agua potable, agua en vaso, racionamiento de agua, consumo de agua, cortes de agua
La suspensión del servicio afectará a 2.291 usuarios en Heredia entre las 7 a. m. y la 1 p. m. este martes.







