El País

Cortes de agua en Heredia dejarán sin servicio este miércoles a vecinos de Heredia

¿Vive en Heredia? Este miércoles habrá corte de agua por seis horas en varios barrios; consulte si su casa está en la lista

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Cerca de 500 abonados de San Rafael de Heredia tendrán corte de agua este 12 de noviembre por trabajos de mantenimiento.
Cerca de 500 abonados de San Rafael de Heredia tendrán corte de agua este 12 de noviembre por trabajos de mantenimiento. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de aguaCortesESPH
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.