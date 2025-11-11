Cortes de agua en Heredia dejarán sin servicio este miércoles a vecinos de Heredia

Un total de 496 abonados del distrito de Concepción, en el cantón de San Rafael de Heredia, se quedarán sin suministro de agua potable este miércoles 12 de noviembre, debido a trabajos de lavado interno en el tanque Ciénega Norte, informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
La interrupción se extenderá por un lapso de seis horas, desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m., y forma parte del programa de mantenimiento preventivo que ejecuta la entidad para garantizar la calidad del agua.
Entre los sectores afectados se encuentran:
- Calle Ciénega
- Los Salvadoreños
- El Aguacate
- Calle Hernández (hasta el Bar La Troja)
- Calle El Resbalón
- El Paso de las Garzas (Paso de Piedra)
- Calle Tiquicia
- La Pizza
- La Troja
La empresa también habilitó un enlace donde cada persona puede verificar si su servicio se verá interrumpido, utilizando el número de contrato: https://tinyurl.com/23jypfzm.