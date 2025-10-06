Cortes de agua afectarán este martes a dos distritos de San Isidro de Heredia: conozca si su comunidad está en la lista

ESPH suspenderá el servicio de agua potable en dos distritos de Heredia este 7 de octubre por labores de limpieza del tanque Santa Cecilia.

Los distritos de Concepción y San José, en el cantón de San Isidro de Heredia, enfrentarán una suspensión programada del servicio de agua potable este martes 7 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento en el sistema de abastecimiento operado por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La interrupción se extenderá desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m., con el fin de realizar labores de lavado interno del desarenador y del tanque Santa Cecilia. Estas acciones forman parte del plan preventivo de mantenimiento de la infraestructura hídrica del sector.

La ESPH informó que un total de 862 usuarios se verán afectados, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas. Entre ellas, almacenar únicamente el agua necesaria, evitar el riego de jardines y el lavado de superficies y reportar cualquier inconveniente con la restitución del servicio una vez finalizado el corte.

En caso de que la suspensión se extienda más allá de las ocho horas, la empresa valorará medidas de contingencia, como la inyección de agua desde sectores cercanos o el envío de camiones cisterna.

Los sectores que estarán sin servicio de agua potable abarcan tanto áreas del distrito de Concepción como del distrito de San José:

Concepción

Calle El Tanque

Del tanque Santa Cecilia hacia el sur hasta el centro de Santa Cecilia

Calle El Gringo, Leones, Lajas

Desde el centro hacia el oeste hasta el Bar Bella Vista

Calle La Cazuela, Venegas, Gil

Parte de calle Chilillal y parte de calle Mercedes

San José

Calle Solís hacia el sur hasta el Bar Yuca

Calle Azofeifa, Los Itabos, Chizos

Linda Vista y Rubí

