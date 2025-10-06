El País

Cortes de agua afectarán este martes a dos distritos de San Isidro de Heredia: conozca si su comunidad está en la lista

Suspensión de agua potable este martes en Concepción y San José de San Isidro, Heredia, afectará a más de 860 usuarios

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
ESPH suspenderá el servicio de agua potable en dos distritos de Heredia este 7 de octubre por labores de limpieza del tanque Santa Cecilia. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCortes de aguaAguaCortesESPH
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.