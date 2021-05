El expresidente Calderón, que se atribuyó la iniciativa de la reunión, sostuvo que Hank es una persona honorable, de quien puede asegurar que no tiene ningún ligamen con el narcotráfico. Insistió en el hecho de que el político no ha sido acusado ni condenado por ningún delito dentro o fuera de su país y que, mientras eso no ocurra, lo seguirá considerando inocente.