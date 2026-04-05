El País

¿Contratar docentes pensionados y noveles? Estrategia del MEP para mejorar la educación depende de aprobación de préstamo millonario

Proyecto busca fortalecer lectoescritura y matemáticas

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Primer día de clases, inauguración del Curso Lectivo 2026
Según Leonardo Sánchez la contratación de docentes pensionados y de otros a punto de graduarse de universidades públicas aceleraría la nivelación de los estudiantes que están rezagados en lectoescritura y matemáticas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPLectoescrituraMatemáticasRezago educativo
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.