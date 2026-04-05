¿Contratar docentes pensionados y noveles? Estrategia del MEP para mejorar la educación depende de aprobación de préstamo millonario

Según Leonardo Sánchez la contratación de docentes pensionados y de otros a punto de graduarse de universidades públicas aceleraría la nivelación de los estudiantes que están rezagados en lectoescritura y matemáticas.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) planea una estrategia con la que buscaría fortalecer la lectoescritura y las matemáticas en el contexto de crisis educativa en el que se encuentra Costa Rica, sin embargo, este proyecto que contrataría docentes pensionados y otros jóvenes que están por graduarse de la carrera, depende de la aprobación de un préstamo millonario.

Así lo detalló el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, quien afirma que el proyecto que ya está en la Asamblea Legislativa “para financiar el Proyecto Calidad y Eficiencia del Sistema Educativo en Costa Rica” busca la aprobación de un préstamo de $350 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $150 millones y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF o Banco Mundial) por $200 millones.

Aunque el préstamo contempla tres áreas estructurales, Sánchez señaló que en beneficio de los estudiantes se buscará fortalecer la lectoescritura y las matemáticas.

La tercera parte del préstamo se destinaría a la contratación de profesores pensionados y de otros noveles que estén por graduarse de universidades públicas: el plan sería que estos docentes lleguen a reforzar el trabajo de los maestros al aula. Para Sánchez esto sería “un acelerador enorme”, según comentó a mediados de marzo.

“Ojalá se apruebe este año”, comentó.

En febrero, el jerarca ya había mencionado el tema diciendo que este tipo de acciones han funcionado bien en otros países para mejorar las áreas de rezago y así nivelar a los estudiantes.

“Nosotros ya aplicamos un piloto y vea qué interesante: el BID contrató docentes de la Universidad Nacional que estaban por graduarse. A cientos de docentes los llevamos a una cantidad enorme de escuelas y colegios y sometimos a esto (reforzamiento) a más de 500 alumnos en dos meses.

“Ellos lograron mejorar la lectoescritura de manera exponencial en dos meses. Si esto lo logramos hacer a lo largo de todo un año, vamos a lograr recuperar lo que se perdió durante la pandemia y las huelgas (...)”, dijo en febrero.

El plan también incluye incorporar libros de apoyo en las aulas para mejorar la mediación pedagógica de los docentes. Asegura que esto no significa remplazar la tecnología, pero sí incluirlos como complemento.

“Hay que volver a los libros como están volviendo países de Europa. Está más que demostrado neurológicamente que el cerebro se desarrolla más rápido si estamos expuestos a los libros y a leer como lo hacíamos antes (...). Son libros que se van a construir con expertos y demás en cada una de las materias”, aseguró.

La ejecución del plan de Leonardo Sánchez Hernández para mejorar la educación, depende de un prestamo de $350 millones. (Jose Cordero/José Cordero)

Rezago en lectoescritura y matemáticas

En agosto, el X Informe del Estado de la Educación reveló que los colegiales costarricenses de entre 15 y 16 años tienen un vacío académico de al menos cuatro años en comprensión lectora y razonamiento matemático. Lo anterior significa que un alumno de noveno año cuenta con los conocimientos de un estudiante de tercer grado.

En general, los estudiantes de secundaria que participaron en las pruebas PISA del 2022 presentan habilidades que corresponden a primaria, según la investigación.

Más intenciones

Con el préstamo, el jerarca del MEP dice que también se haría una inversión importante en capacitación docente, inversión en equipo tecnológico y en la digitalización y automatización de todos los procesos del Ministerio de Educación.