Consejo Universitario de la UCR pide a diputados renunciar a su inmunidad por denuncias sobre presunta violencia sexual

Órgano se pronunció tras negativa de Fabricio Alvarado a renunciar al fuero por denuncia de abuso sexual

Por Sebastián Sánchez
El CU de la UCR instó a las personas diputadas renunciar a su inmunidad para enfrentar acusaciones de violencia sexual o actos de corrupción.
El CU de la UCR instó a las personas diputadas a renunciar a su inmunidad para enfrentar acusaciones de presunta violencia sexual o supuestos actos de corrupción. Fabricio Alvarado fue denunciado por una mujer de 32 años. (Canva/Diseño Canva)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

