Con otros ojos Tragicomedia en dos actos el 1.° de mayo - 1

¿Qué hemos hecho por Costa Rica? , tragicomedia en dos actos. Lugar: Asamblea Legislativa. Protagonistas: el Presidente de la República y 57 diputados. Utilería: máscaras para usar permanentemente, flashazos , mucho maquillaje y gruesos discursos con fotografías y colores.

Acto 1. No importa quién sos, no te pondré atención : La acción empezó pasadas las tres de la tarde cuando los diputados volvieron a sus curules para “escuchar” a los jefes de fracción de los diferentes partidos políticos rendir su informe anual. Aquello era un jolgorio: una poca, seria y respetuosa minoría escuchó con atención al orador de turno; el resto estaba adormecido –no se sabe si por los discursos o por la comilona del almuerzo–, enviaba mensajes de texto por teléfono, hablaba por celular o hacía muecas con la boca. Solo entre discursos, el orden se imponía, unos segundos nada más, entre los legisladores de la patria. Después, toda la escena anterior se repetía no importaba quién fuera el protagonista: el Presidente del Congreso, el principal opositor o una diputada independiente. La comedia provocó risa, de esas que deja sabor amargo.

Acto 2. Monólogo, justificaciones y promesas de un Presidente . Óscar Arias le entregó a los diputados y al país un informe anual al que llamó “el tercer tomo en la biblioteca de un nuevo tiempo”. Comenzó la lectura del libro, apenas un pequeño folletito. El primer párrafo estaba lleno de lírica, espiritualidad y un “yo se los advertí”: el Presidente recordó que el año pasado pronosticó la oscura sombra que se posaba sobre la humanidad y que no falló en su presagio. Luego siguió una serie de justificaciones y reflexiones acerca de los problemas que la crisis económica mundial, los desastres naturales y la gripe porcina provocan en el país. Sin embargo, insistió el Presidente, Costa Rica avanza, escala, crece. Prometió que lo más bello está en el tintero y queda un año para escribirlo. Llegó el clímax de la obra: unos lo criticaron y atacaron por liviano, poco realista y falta de claridad; otros lo alabaron por su visión y buenas decisiones. ¡Aplausos! Todos se quitan las máscaras, se relajan y se toman unos vinitos.