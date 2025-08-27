Compró el número de chances en línea y hoy tiene ¢375 millones más en su cuenta bancaria

Un adulto mayor de 65 años se llevó completo el premio acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) que salió favorecido este martes.

El hombre vecino de San José había comprado los dos enteros del número 56 con la serie 334, por los que recibió ¢375 millones.

Según la información de la Junta de Protección Social el nuevo millonario, adquirió los dos enteros a través de la web comercial de la entidad.

El acumulado se juega con las mismas fracciones de chances y lotería. (Mayela López)

De esta forma, el ganador recibió el premio directamente vía depósito en la cuenta de banco previamente registrada en el sitio.

La gerente de producción de la JPS, Marilin Borquet, recordó además que los productos oficiales benefician a más de 500 programas sociales.

Para el próximo sorteo del viernes 29 de agosto, la promoción iniciará en ¢100 millones, y 60 bolitas en la tómbola,de las cuales una tendrá la palabra acumulado y las demás premios extras.

El 56 con la serie 334 fue el favorecido con el acumulado de este martes. (Pantallazo /Pantallazo)

El acumulado se juega con los mismos billetes de lotería de los sorteos de chances y lotería nacional, pero tras cada sorteo se saca una combinación de número y serie distintos. Por cada sorteo en que no sale favorecida la bolita del acumulado, el monto aumenta en ¢25 millones.

Para el próximo sorteo de chances el costo de cada fracción es de ¢1.500 y el entero cuesta ¢7.500.