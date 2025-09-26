El País

CNFL pide rebaja de 9% en electricidad, sujeta a ajustes por generación térmica

Pedido de rebaja de 9% de CNFL sería a partir de 2026. Variación depende de ajustes por Costo Variable de Generación

Por Juan Fernando Lara Salas
