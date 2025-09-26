CNFL pide rebaja de 9% en electricidad, sujeta a ajustes por generación térmica

La solicitud de ajuste de la CNFL comprendería el 2026 y también el 2027 pero está sujeta a revisión de la Aresep (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) presentó esta mañana ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) una solicitud para reducir en 9,07% las tarifas eléctricas a partir del 1.° de enero de 2026.

Si se concretara, unos 627.000 abonados se verían beneficiados. La propuesta fue registrada en el expediente ET-071-2025 creado este viernes.

Según la CNFL, la disminución se justifica por la reducción de costos internos de la institución en la última década y por la baja en los precios de generación eléctrica durante los últimos dos años, lo que implicaría un reembolso de ¢28.220 millones en 2026 desde los recibos de luz.

Para 2027, la empresa anticipa otra reducción del 9,33%, equivalente a -¢29.015 millones en los cobros de electricidad durante todo ese año.

Un ejemplo concreto: un hogar que consuma 280 kWh al mes podría ver un ahorro de ¢1.854 en su factura eléctrica, según la rebaja propuesta.

Impacto de generación térmica

Sin embargo, la CNFL, subsidiaria del Grupo ICE, advirtió que la solicitud considera únicamente su estructura de costos interna.

Esto quiere decir que el pedido de rebaja no necesariamente se dará como lo pidió la CNFL, pues el porcentaje final depende de los efectos del Costo Variable de Generación (CVG) correspondientes a los gastos por generación térmica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que todavía deben reconocerse a esa empresa del año pasado y una parte del 2023.

Estos ajustes y reconocimientos que Aresep debe examinar podrían modificar el porcentaje final de la solicitud, ya sea incrementándola o limitándola, dependiendo de los precios de importación de energía y la producción con combustibles fósiles.

La propuesta se da en momentos en los que el Instituto solicitó un aumento cercano al 40% en tarifas para 2026.

Actualmente, el cargo fijo promedio para hogares con consumo entre 196 y 250 kWh es de ¢3.769, y según la Aresep, estaba previsto que baje a ¢2.659. La solicitud del ICE busca ajustarlo a ¢3.650, aunque el ICE asegura que los usuarios recibirán una rebaja de -2,6% en enero tras la revisión del CVG.