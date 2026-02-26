El País

Cierres viales cerca del Hospital de Niños por simulacro: esto es lo que se sabe

El ejercicio pone a prueba la respuesta ante un evento con múltiples víctimas. La atención médica y las citas continúan con normalidad.

Por Yucsiany Salazar
Fachada del edificio de emergencias, del Hospital Nacional de Niños.
El simulacro se desarrolla frente al servicio de Emergencias y es evaluado por equipos especializados para fortalecer la preparación ante desastres. (Jose Cordero)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

