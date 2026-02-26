Cierres viales cerca del Hospital de Niños por simulacro: esto es lo que se sabe

El simulacro se desarrolla frente al servicio de Emergencias y es evaluado por equipos especializados para fortalecer la preparación ante desastres.

Si usted tiene previsto circular por las inmediaciones del Hospital Nacional de Niños, tome en cuenta que las avenidas 2, 4 y 6 permanecen cerradas debido a un simulacro que se desarrolla este jueves en el centro médico.

El ejercicio se lleva a cabo en las afueras del auditorio Roberto Ortiz Brenes, frente al servicio de Emergencias. La práctica busca poner a prueba la capacidad de respuesta del hospital ante la llegada de una emergencia masiva, de carácter traumático y con múltiples víctimas.

“El problema no es que vaya a suceder, sino cómo estoy preparado yo para enfrentarlo. Por eso la seguridad social hoy está trabajando fuertemente en robustecer nuestra oferta para los chicos, chicas y la población en general de Costa Rica”, detalló Marco Vargas Salas, coordinador de la Unidad de Trauma y Emergencias Quirúrgicas del hospital Carlos Sáenz Herrera, quien participa en el simulacro.

El simulacro inició a las 7:00 a. m. con el fin de evaluar la capacidad del centro médico ante una eventual emergencia masiva. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La actividad es evaluada por el Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED), adscrito a la Gerencia Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Posteriormente, se revisarán los procesos y los puntos críticos detectados para fortalecer la preparación ante eventuales situaciones reales.

Pese al despliegue, la atención en el hospital continúa con normalidad. Los oficiales de seguridad están orientando a los usuarios para facilitar su ingreso.

“El padre, madre o encargado del menor podrá acompañarlo, como de costumbre, a las citas programadas, exámenes, retiro de medicamentos, cirugías u otra gestión. El acceso será, igualmente, por la entrada principal”, explicó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Las autoridades informaron que algunas calles aledañas permanecerán cerradas o con acceso regulado mientras se desarrolla el simulacro. Solo se permitirá el paso a vehículos de emergencia, por lo que se recomienda a los conductores tomar previsiones y considerar rutas alternas.