Cierres nocturnos en la General Cañas este fin de semana: vea horarios y rutas alternas

El MOPT anuncia cierres nocturnos en la General Cañas este fin de semana por izaje de vigas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que este fin de semana se realizarán cierres nocturnos en un tramo de la autopista General Cañas (ruta nacional 1).

La medida se toma para la seguridad de los trabajadores y usuarios debido al izaje de vigas del proyecto comercial e industrial de la zona. Lo cierres se realizarán en las cercanías del Centro de Convenciones.

Los horarios de los cierres son los siguientes:

Viernes 28 de noviembre: 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

Sábado 29 de noviembre: 12:00 am a 5:30 a.m.

Domingo 30 de noviembre: 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

Quienes se desplacen en el sentido San José -Alajuela deberán desviarse en el entronque de Barreal, seguir por Barreal- La Aurora y retomar a la altura del Real Cariari.

En el sentido Alajuela- San José se deben desviar por la rampa de salida de Belén y tomar como rutas alternas Belén, en el sector de Lagunilla y retomar a la Ruta 1 a la altura del Conservatorio Castella.

El MOPT aclaró que no se podrá ingresar a la Ruta 1 en el entronque de Barreal y todas las salidas de esta ruta, a la altura del residencial Los Arcos, estarán cerradas.