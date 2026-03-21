Chances de la JPS: vea los números ganadores del sorteo de este viernes 20 de marzo

Sorteo de chances de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este viernes 20 de marzo, el sorteo de los chances número 7.020.

El número ganador del premio mayor fue el 22 con la serie 373. Paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 69 con la serie 890. Esta combinación otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el número 52 con la serie 323 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 60, que paga ¢15.000 por emisión.