Chances de la JPS: vea la lista oficial de la lotería popular del sorteo Nº 7.021 de este martes 24 de marzo

Conozca los resultados de los chances de este martes 24 de marzo.

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo el sorteo N.º 7.021 de los chances, que repartió ¢112 millones entre los tres premios principales.

En la publicación oficial, la Junta de Protección Social (JPS) detalla la lista completa de premios del sorteo, con los números ganadores y los montos asignados. El documento incluye el premio mayor, segundo y tercer premio, así como el número duplicador, Nuevos Tiempos, los tres Monazos y el acumulado.

En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue el 37 con la serie 619, con un premio de ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo llevó el número 04 con la serie 671. Esta combinación brinda ¢25 millones por entero.

Mientras que el número 56 con la serie 761 fue el ganador del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, también salió el acumulado 2 que paga ¢325 millones, en dos emisiones. El número es el 96, con la serie 056.

Vea la lista completa a continuación: