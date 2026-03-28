Chances de la JPS: vea la lista oficial de la lotería popular del sorteo Nº 7.022 de este viernes 27 de marzo

Conozca los resultados de los chances de este viernes 27 de marzo.

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo el sorteo N.º 7.022 de los chances este viernes 27 de marzo, que repartió ¢166 millones entre los tres premios principales.

En la publicación oficial, la Junta de Protección Social (JPS) detalla la lista completa de premios del sorteo, con los números ganadores y los montos asignados. El documento incluye el premio mayor, segundo y tercer premio, así como el número duplicador, Nuevos Tiempos, los tres Monazos y el acumulado.

En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue el 28 con la serie 391, con un premio de ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se lo llevó el número 28 con la serie 291. Esta combinación brinda ¢37 millones por entero.

Mientras que el número 24 con la serie 517 fue el ganador del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢9 millones por emisión.

Vea la lista completa a continuación: