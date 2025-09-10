Chances de la JPS: estos son los números ganadores de este martes 9 de setiembre

La Junta de Protección Social (JPSE) realizó la noche de este martes 9 de setiembre el sorteo ordinario número 6972 de los Chances.

El favorecido con el primer premio fue el número 07 con la serie 271, que paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio, de ¢25 millones por emisión, fue para el número 78 con la serie 246.

Finalmente, el tercer premio, de ¢7 millones, fue para el número 40 con la serie 434.