Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este martes 25 de noviembre

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 25 de noviembre, el sorteo de los chances número 6.994.

El número ganador del premio mayor fue el 91 con la serie 564. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 57 con la serie 319. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 35 con la serie 234 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 25, que paga ¢10.000 por emisión.