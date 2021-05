"Los seguí desde las seis de la mañana junto a otras personas. A eso de las dos de la tarde los divisamos en la montaña y empezamos a tirarles piedras. A uno lo pegué en la espalda, entonces se volvió y me respondió pero a balazos. Una bala pegó en la piedra que me estaba cubriendo. Esos hombres ya no dan paso", agregó el baquiano.