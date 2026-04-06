Cemento vencido y pinturas sin usar en bodegas del MOPT: auditoría destapa fallas

La Auditoría halló decenas de sacos de cemento vencidos en una oficina de la planta de asfalto del Chopo en Guanacaste.

Sacos de cemento, pinturas y otros materiales caducan en las bodegas de diferentes departamentos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), debido a la falta de planificación y mala gestión en áreas como Señalización Vial y la División de Obras Públicas.

Así lo determinaron un informe de Auditoría y una advertencia elaborada por ese mismo órgano técnico, emitidos en febrero y marzo de este año, respectivamente.

En el caso del oficio de advertencia dirigido a la División de Obras Públicas en marzo anterior, el hallazgo surge tras una visita a las instalaciones de la planta de asfalto del Chopo, en Cañas, Guanacaste, donde el año anterior se realizaban una serie de labores necesarias para poner en funcionamiento dicha planta.

Durante esa inspección, se observó que había alrededor de 68 sacos de cemento apilados en una de las oficinas de la planta, bajo techo y en unas tablas de madera.

“Se observó que en los sacos de cemento se indica como fecha de envase el 5 de junio de 2025 y la fecha recomendada de uso establecida por el fabricante es el 3 de setiembre de 2025. Por lo tanto, para la fecha de la visita realizada por esta Auditoría General, (24 de setiembre de 2025), el cemento según como lo establece la Norma INTE 06-11-15, se observaba vencido”, advierte el oficio.

En ese mismo documento se agrega que en el sitio se le consultó al inspector de las obras por parte de la División de Obras Públicas, si estaban utilizando ese cemento vencido. El funcionario indicó que ya lo habían reportado de forma verbal a San José y que estaban a la espera de un nuevo lote de cemento. Sin embargo, en el transcurso de la visita, no ingresaron a la planta materiales adicionales.

La Auditoría advirtió que en el sitio se construían losas y piletas de sedimentación mientras personal del MOPT realizaba pruebas al concreto. Al solicitar información sobre el cemento utilizado, solo se reportó la compra de 1.065 sacos, sin evidencia de la fecha en que ingresaron al plantel del Chopo.

El órgano auditor solicitó en diciembre al Departamento de Laboratorio de Materiales información sobre las pruebas al cemento y al concreto utilizados en el proyecto; sin embargo, la respuesta solo incluyó análisis del concreto, sin evidencia de controles de calidad al cemento.

Entre los riesgos a los que se expone el MOPT, destacan que la falta de control en relación con el almacenamiento de los sacos de cemento y el uso de este material después de la fecha de establecida por el fabricante, pueden generar que se afecte la resistencia y cohesión del concreto y con ello verse comprometida la seguridad de la estructura.

Las fechas encontradas en los sacos de cemento apilados. (Auditor/Auditoría MOPT)

Esto podría derivar en incumplimientos normativos, desperdicio de recursos públicos y riesgos para la salud humana.

Ante ello, la advertencia insta a tomar medidas sobre el almacenamiento y uso del cemento vencido, y solicita a la División de Obras Públicas presentar, en un plazo de cinco días, un plan de acción para atender las observaciones señaladas.

Pinturas para señalización vencidas

Otro de los documentos elaborados por la Auditoría, reveló que el Departamento de Señalización Vial, mantiene almacenados 508 sacos, galones y cubetas de concreto, pintura y otros materiales vencidos o próximos a vencer debido a años de almacenamiento sin uso.

En ese informe se agrega que durante las inspecciones se determinó que no se cuenta con un inventario ni con un control de entradas y salidas de los materiales entregados para cada proyecto. Además, no existe un control sobre el inventario para su conservación, rotación y almacenaje.

Asimismo, se apunta que ese departamento no tiene inventario de los materiales reutilizados ni controles que evidencien su utilización en la confección de señales de tránsito.

Materiales en bodegas de Ingeniería de Tránsito del MOPT. (Auditoría MOPT/Aditoría MOPT)

“La existencia de materiales vencidos y en mal estado se atribuye a una mala gestión en la planificación de proyectos. Se evidencia la compra innecesaria de materiales que no están ligados a un proyecto específico”, agrega el análisis.

Además, se concluye que no se toman en cuenta factores como el vencimiento de los materiales ni los tiempos de ejecución de las obras, lo que provoca que permanezcan almacenados durante largos periodos y terminen vencidos, generando pérdidas económicas para la institución.

Entre las causas identificadas para esta problemática, se enumera la gestión deficiente en la planificación de la adquisición y administración de los materiales para los proyectos y además no se consideran el vencimiento de los materiales y el tiempo de ejecución de las obras.

Otro de los hallazgos cuestionados en ese informe es que se utiliza una hoja de Excel para calcular los materiales requeridos para realizar la señalización de cada proyecto; sin embargo, esta herramienta no cuenta con instructivos ni procedimientos formales que definan de forma técnica cómo se estiman las cantidades de materiales a utilizar en los proyectos. Esto genera incertidumbre en su aplicación, en relación con las compras que se realizan a nivel institucional para la ejecución de los proyectos de señalización vial.

Las recomendaciones dirigidas al encargado del Departamento de Ingeniería de Tránsito, incluyen elaborar un programa anual de trabajo detallado y formal, que añada metas específicas, plazos, recursos y responsables para cada proyecto, implementar los controles necesarios.

Además, se ordenó implementar controles de inventario para registrar entradas y salidas de materiales, dar seguimiento al consumo por proyecto, identificar insumos vencidos o deteriorados y establecer protocolos de almacenamiento y rotación que prioricen el uso de los materiales próximos a vencer.