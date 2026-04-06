El País

Cemento vencido y pinturas sin usar en bodegas del MOPT: auditoría destapa fallas

Materiales para señalización vial y obras en planta de asfalto están sin uso y muchos ya no sirven

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Por Patricia Recio
Cemento vencido
La Auditoría halló decenas de sacos de cemento vencidos en una oficina de la planta de asfalto del Chopo en Guanacaste. (Auditor/Auditoría MOPT)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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