Ministro del MOPT cuestiona procedimientos Lo que otros ministros rehúyen o dicen solo con el compromiso de que los periodistas no se los acrediten, Carlos Castro lo dice claro: en el Conavi y en el MOPT hay un régimen de impunidad. El Ministro de Obras Públicas y Transportes asegura que intentará cambiar eso en los próximos siete meses, aunque ello ha significado que en el Conavi se respire "un aire de que voy a dejar a todo el mundo sin cabeza", dijo en entrevista con La Nación el jueves. –¿Por qué el Conavi no le hace caso a la Contraloría? –Se le han dado respuestas, pero no son puntuales. Yo siento que sí faltó más rigor en la respuesta, sobre todo en los niveles de control e inspección. "Estoy analizando una cantidad de informes y pedí (a la Contraloría) que me dé tiempo para responderlos. La Contraloría ha asumido un rol de mucha responsabilidad y los jerarcas no debemos molestarnos porque nos fiscalice". –Ha habido fallas y anomalías en contratación y fiscalización. Por ejemplo, la Contraloría ordena no hacer algo, y el director legal del Conavi insiste en hacerlo. –Ya lo quité. El departamento legal del Conavi es otra área que hay que ordenar. –Y otras anomalías, ¿por qué no se han sancionado? –Porque en los órganos directores (encargados de recomendar sanciones) muchas veces se da el famoso régimen de impunidad, se decide salirse sobre las olas o salir con un veredicto medio jalado porque se trata de compañeros. "Eso con otro agravante, que cuando se trata de constructoras o consultoras no debería pasar eso, pero lo hemos encontrado, sobre todo en figuras viejas del MOPT. Por eso, para casos especiales, vamos a contratar ingenieros y abogados externos". –¿Usted ha encontrado corrupción en el Conavi? –No, todavía ahí no. Funcionarios se protegen –Si se detectaron problemas es porque había controles. Lo que no hubo fue la decisión de sancionar. ¿Los responsables van a seguir en el Conavi? –Eso es lo que he estado entrando a investigar, porque es caso por caso. No quisiera aquí anunciar nada, porque yo sé que en el Conavi se respira un aire de que voy a dejar a todo el mundo sin cabeza. Cuando usted entra a una institución se encuentra una estructura de funcionarios que se protegen. Faltó Hubo ausencia de rigor y control en investigar denuncias, dice el Ministerio "Yo tengo mis reservas sobre algunos procedimientos que se vienen haciendo (...) la relación es muy directa con las empresas. Yo fui un poco de la tesis de intervenir el Conavi y la gente me dijo ëno hagás eso, primero valorémosloí. Estamos analizando las cosas. "Hay decisiones en separaciones de funcionarios que no es solo el ministro, también es decisión de la Junta Directiva". Cautela con constructoras –¿Cuál es su relación con las empresas? –Yo he tomado una actitud un poco grosera con ellas, yo las atiendo, aunque sea hasta las diez de la noche, pero en mi despacho. Ni desayunos, ni almuerzos, ni cenas, porque eso crea una relación que no es la deseable. "Yo les he dicho que el país está para el que se tecnifica y cambia los modelos viejos del MOPT. El que cree que puede manipular y manejar no".