Carlos Alvarado hace una confesión en el cierre de la segunda ronda electoral

El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, reveló este domingo luego de ejercer su voto en el Liceo de Pavas que el momento más difícil de su mandato se dio entre setiembre y octubre.

“Estábamos en la parte más dura de la pandemia, en setiembre y octubre del año pasado, había un desempleo alto y en medio de eso tuvimos que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También hubo manifestaciones e incluso con intentos de golpear al gobierno. Ese puede hacer el momento más difícil de todos”, aseguró el mandatario.

Alvarado también hizo un llamado a emitir el voto y hacer valer el derecho que se tiene en Costa Rica.

“El llamado a esta hora es que todavía las urnas están abiertas, que tenemos la opción de decidir todos y todas y que lo hagamos, que asumamos esa responsabilidad, este es el momento. Hubo una primera ronda donde hubo bastantes opciones, ahí cada quien planteó lo que creyó que era mejor y eso se reduce como es natural en la democracia a dos opciones. Llamar a los costarricenses a que ejerzan su derecho y su deber de votar”, explicó Alvarado.

Finalmente pidió al futuro presidente amar a Costa Rica y a la población a aportar desde sus diferentes áreas, así como a valorar al país.

“Nosotros tenemos algo muy preciado que es Costa Rica, que es una sociedad y un país que se distingue, no es un país cualquiera y no tenemos que darlo por sentado, hay que cuidarlo mucho, hay que protegerlo porque es muy admirado también y a veces eso no lo reconocemos nosotros, entonces es a todos y a todas que desde las pequeñas acciones de cada día y hasta las grandes decisiones cuidemos este pedacito de tierra bendito que nuestro hogar, ese sería nuestro llamado a todos y todas porque la responsabilidad de todos, no solo de una persona. Cuando a uno le corresponde ser presidente, como en mi caso, tiene una responsabilidad grande, pero el que un país salga adelante es con una buena dirección y con el esfuerzo de todas las personas, así que cuidemos este país”, recalcó.