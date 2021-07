Cambian temas en bachillerato por madurez

A partir de abril quienes realicen las pruebas de bachillerato por madurez se encontrarán con nuevos contenidos.

El Ministerio de Educación Pública decidió variar la temática para equiparar la materia con la educación formal.

“Esto no significa que los temas serán exactamente los mismos, pero ahora se procurará profundizar más, no quedarnos en la superficialidad, y que los estudiantes abarquen más”, explicó Wilfrido Blanco, viceministro de la cartera de Educación.

Agregó que las modificaciones fueron aprobadas por el Consejo Superior de Educación.

Los cambios se hicieron en las seis asignaturas que se evalúan: Español, Matemática, Cívica, Estudios Sociales, Idioma (Inglés o Francés) y la ciencia (Química, Física o Biología).

Aceptó que existe cierto recelo por los posibles resultados pues actualmente la aprobación es del 30 por ciento.

Malestar

Sin embargo, la noticia no ha sido bien recibida por los estudiantes y tutores, no porque implique mayor esfuerzo, sino porque los libros con los nuevos cambios aún no están listos y el tiempo corre.

Se estima que el 70 por ciento de los muchachos que se inclinan por el bachillerato por madurez se preparan por su propia cuenta.

Aún no se consiguen los textos de Matemática y Español.

“Los estudiantes no se preparan de un día para otro, ellos necesitan suficiente tiempo para practicar y asimilar la materia. A estas alturas ni siquiera se sabe cuál es la literatura que se va a evaluar”, comentó la tutora María Lourdes Martínez.

El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER) es el responsable de elaborar los libros.

Miguel Jara, representante del ICER, aceptó que aún no están listos los textos, pero agregó que saldrán a la venta con suficiente tiempo para que los aspirantes estudien bien.

“No hay ningún desorden, los libros saldrán pronto. Esto es una presión exagerada de los institutos y estudiantes, porque los exámenes son en abril, por lo que hay tiempo para la preparación”, explicó Jara.

No detalló cuáles son las razones por las cuales no han salido los libros.

Al respecto, Manuel Antonio Bolaños, ministro de Educación, sostuvo que ellos conversaron con funcionarios del ICER y les aseguraron que todo estará resuelto en dos semanas.

Dos oportunidades

Las jornadas de bachillerato por madurez se realizan dos veces al año: esta vez serán una en abril y otra en setiembre.

Los aspirantes deben ser mayores de 18 años y haber aprobado noveno. Los exámenes se ganan con un 70.

Las solicitudes se entregan en la División de Control de Calidad del Ministerio de Educación.

Desde su primera graduación (en 1951) han obtenido el título 50.000 personas.

Si los estudiantes pierden el examen tienen varias oportunidades para repetirlos.

Esta es una buena opción para los muchachos que perdieron el bachillerato formal.

En la generación del 2003 solo pasaron 60 de los 100 estudiantes que se presentaron.

Y la única convocatoria de esta modalidad está programada para mayo próximo.