El País

‘Camila’ fue hallada gracias a sus aullidos en un túnel inundado en Crucitas: policías la salvaron a tiempo

El lugar estaba inundado cuando los policías la encontraron durante un operativo en la zona minera de Crucitas

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Policías salvan a perro abandonado en túnel inundado de Crucitas







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PerroFuerza PúblicaMaltrato Animal
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.