‘Camila’ fue hallada gracias a sus aullidos en un túnel inundado en Crucitas: policías la salvaron a tiempo

Policías salvan a perro abandonado en túnel inundado de Crucitas

Oficiales de la Fuerza Pública rescataron a una perrita presuntamente abandonada por oreros en un túnel de extracción minera en Crucitas de San Carlos, el cual se encontraba inundado.

Según los oficiales, mientras realizaban acciones operativas en la zona de La Fortuna, escucharon los aullidos del animal y se dirigieron a verificar. Fue entonces cuando encontraron a la cachorra dentro de uno de los huecos utilizados por oreros.

El animal, al que llamaron Camila, se encontraba en buen estado de salud y fue trasladada al campamento policial para recibir atención.

(Fuerza Pública de Costa Rica/Cortesía)

Así castiga la ley el maltrato animal

La Ley de Bienestar Animal fija las siguientes penas:

Crueldad contra animales

Pena: de 6 meses a 2 años de cárcel.

Aplica si la acción debilita de forma persistente la salud del animal, le causa pérdida de un sentido, órgano o miembro, o bien lo somete a sufrimiento intenso y agonía prolongada.

Muerte adrede

Pena: de 6 meses a 3 años de cárcel si alguien provoca, directa o indirectamente, la muerte de un animal.

El juez puede sustituir la cárcel por otra sanción si es la primera vez que la persona delinque y muestra arrepentimiento. En caso de reincidencia, se pierde este beneficio.

Espectáculos con animales

Están permitidos siempre que cumplan con las regulaciones del Ministerio de Salud y el MAG.

No se sancionan los eventos públicos o privados debidamente autorizados (ejemplo: corridas de toros a la tica).

Peleas de animales

Multa: entre ¢462.000 y ¢924.000 (1 a 2 salarios base).

Afecta prácticas como las peleas de gallos, aunque sean tradicionales.

Criar o entrenar para agresividad

Multa: también de ¢462.000 a ¢924.000 para quienes adiestren animales con el fin de volverlos más peligrosos.

Organizar peleas

Además de la multa, se castiga con hasta 2 años de prisión a quienes organicen, promuevan o ejecuten peleas entre animales de cualquier especie.

Sexo con animales y vivisección indebida

Pena: de 6 meses a 2 años de cárcel por practicar bestialismo o hacer vivisección con fines distintos a la investigación científica.

Maltrato con intimidación a personas

La pena de hasta 2 años puede aumentar en un tercio si la violencia contra el animal se usa para intimidar, amenazar o coaccionar a una persona.

Malas condiciones de limpieza

Multa: entre ¢462.000 y ¢924.000 para quienes no mantengan condiciones mínimas de higiene con sus animales domésticos.

Abandono de animales

Multa: de 20 a 50 días multa, que equivale a entre ¢308.000 y ¢770.000.

Aplica tanto al abandono como a causar lesiones injustificadas.