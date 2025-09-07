‘Camila’ fue hallada gracias a sus aullidos en un túnel inundado en Crucitas: policías la salvaron a tiempo

Oficiales de la Fuerza Pública rescataron a una perrita presuntamente abandonada por oreros en un túnel de extracción minera en Crucitas de San Carlos, el cual se encontraba inundado.
Según los oficiales, mientras realizaban acciones operativas en la zona de La Fortuna, escucharon los aullidos del animal y se dirigieron a verificar. Fue entonces cuando encontraron a la cachorra dentro de uno de los huecos utilizados por oreros.
El animal, al que llamaron Camila, se encontraba en buen estado de salud y fue trasladada al campamento policial para recibir atención.
Así castiga la ley el maltrato animal
La Ley de Bienestar Animal fija las siguientes penas:
- Crueldad contra animales
Pena: de 6 meses a 2 años de cárcel.
Aplica si la acción debilita de forma persistente la salud del animal, le causa pérdida de un sentido, órgano o miembro, o bien lo somete a sufrimiento intenso y agonía prolongada.
- Muerte adrede
Pena: de 6 meses a 3 años de cárcel si alguien provoca, directa o indirectamente, la muerte de un animal.
El juez puede sustituir la cárcel por otra sanción si es la primera vez que la persona delinque y muestra arrepentimiento. En caso de reincidencia, se pierde este beneficio.
- Espectáculos con animales
Están permitidos siempre que cumplan con las regulaciones del Ministerio de Salud y el MAG.
No se sancionan los eventos públicos o privados debidamente autorizados (ejemplo: corridas de toros a la tica).
- Peleas de animales
Multa: entre ¢462.000 y ¢924.000 (1 a 2 salarios base).
Afecta prácticas como las peleas de gallos, aunque sean tradicionales.
- Criar o entrenar para agresividad
Multa: también de ¢462.000 a ¢924.000 para quienes adiestren animales con el fin de volverlos más peligrosos.
- Organizar peleas
Además de la multa, se castiga con hasta 2 años de prisión a quienes organicen, promuevan o ejecuten peleas entre animales de cualquier especie.
- Sexo con animales y vivisección indebida
Pena: de 6 meses a 2 años de cárcel por practicar bestialismo o hacer vivisección con fines distintos a la investigación científica.
- Maltrato con intimidación a personas
La pena de hasta 2 años puede aumentar en un tercio si la violencia contra el animal se usa para intimidar, amenazar o coaccionar a una persona.
- Malas condiciones de limpieza
Multa: entre ¢462.000 y ¢924.000 para quienes no mantengan condiciones mínimas de higiene con sus animales domésticos.
- Abandono de animales
Multa: de 20 a 50 días multa, que equivale a entre ¢308.000 y ¢770.000.
Aplica tanto al abandono como a causar lesiones injustificadas.