AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Atención conductores: protesta de transportistas hacia Aresep podría afectar movimiento vehicular este martes

Movimiento va del Gimnasio Nacional a Santa Ana y cuestiona cánones incluidos en el marchamo 2027

Vehículos sobre la ruta 27 podreian topar esta mañana de martes con la protesta convocada por transportistas de servicios especiales contra los cánones incluidos en el marchamo 2027.
Vehículos sobre la ruta 27 podreian topar esta mañana de martes con la protesta convocada por transportistas de servicios especiales contra los cánones incluidos en el marchamo 2027. Rafael Pacheco Granados
Juan Fernando Lara Salas