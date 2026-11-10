Atención conductores: protesta de transportistas hacia Aresep podría afectar movimiento vehicular este martes

Conductores podrían enfrentar complicaciones y presas en sus traslados de este martes, por una protesta convocada por la Asociación de Transportistas Especiales (Atrae SOS) contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en Santa Ana contra el canon de regulación.

La organización anunció la caravana para las 7:30 a. m., con salida del Gimnasio Nacional y llegada prevista a las 8 a. m. a la sede de la Aresep.

La convocatoria también supone posibles complicaciones para quienes se desplazan hacia el oeste de San José. La información publicada esta mañana sitúa la movilización sobre la ruta 27.

La asociación advirtió que la protesta podría afectar servicios de transporte estudiantil, tanto de centros educativos privados como subsidiados por el Ministerio de Educación Pública (MEP), además del traslado de trabajadores y otras modalidades especiales.

Qué reclaman los transportistas

El motivo de la protesta es el cobro de cánones que, según Atrae SOS, incrementan el monto que deben cancelar los transportistas en el marchamo 2027.

La asociación cuestiona la incorporación de un canon de regulación de Aresep, adicional al que pagan al Consejo de Transporte Público (CTP). Para la modalidad de transporte de trabajadores, el comunicado de la organización señala los siguientes montos del canon de Aresep por vehículo:

Microbuses de hasta 20 pasajeros: ¢79.060,92.

Busetas de 21 a 34 pasajeros: ¢152.959,23.

Autobuses de 35 pasajeros o más: ¢252.566,99.

El grupo también cuestiona la escala del canon del CTP. Según las cifras incluidas en su comunicado, el cobro anual va desde ¢103.574 para empresas con una unidad hasta ¢319.571 por unidad para aquellas que superan los nueve vehículos.

Uno de sus señalamientos es que algunos transportistas independientes, aunque operan un solo vehículo, trabajan mediante contratos de arrendamiento de permisos vinculados con empresas de mayor tamaño.

Según la asociación, esa relación provoca que se les ubique en escalas de cobro superiores por el número de permisos de la empresa a la que están vinculados.