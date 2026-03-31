El País

Atención conductores: estos peajes no se cobrarán durante Semana Santa 2026

Miles de personas se movilizarán en los próximos días por el país. Conozca cuándo aplicará la suspensión de cobro y en cuáles rutas podrá circular sin pagar peaje

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Por Silvia Ureña Corrales
Miles de conductores podrán desplazarse con mayor facilidad durante Semana Santa gracias a cambios en peajes clave. Conozca fechas, horarios y rutas donde no deberá pagar.
Miles de conductores podrán desplazarse con mayor facilidad durante Semana Santa gracias a cambios en peajes clave. Conozca fechas, horarios y rutas donde no deberá pagar. (MOPT /MOPT)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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