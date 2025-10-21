Así apoyará la UCR a municipalidades de Montes de Oca y San José ante riesgo de inundaciones

El Cuerpo de Bomberos tuvo que recurrir al uso de una lancha para realizar sus labores de rescate durante las inundaciones de barrio Dent el 16 de octubre.

La Universidad de Costa Rica (UCR) y las municipalidades de Montes de Oca y San José participaron en una reunión en la que abordaron la problemática, calificada por las partes como emergencia, que se vive por el riesgo de inundación que ocasiona el rebalse de la quebrada Los Negritos.

El encuentro se realizó el 20 de octubre tras los fuertes aguaceros del jueves 16 que causaron inundaciones inéditas en barrio Dent, la Facultad de Derecho de la UCR y barrio Escalante.

Tras la reunión, las alcaldías, rectoría, equipo técnico y asesores valoran las posibilidades de desarrollar obras de mitigación que puedan realizarse en un corto plazo a lo largo del cauce, detalló la UCR.

La universidad comunicó que brindará apoyo a los gobiernos locales por medio de un equipo técnico integrado por geólogos, topógrafos e ingenieros.

“Este equipo apoyará el proceso de identificación de obras de mitigación a corto plazo, orientadas a reducir el riesgo en las zonas afectadas.

“En el marco de este esfuerzo, se realizará una visita de sitio en la quebrada Los Negritos, con el propósito de analizar directamente las condiciones del terreno posteriores al evento del 16 de octubre, evaluar los factores de riesgo presentes y recabar insumos técnicos que sustenten las propuestas de intervención articulada en el corto plazo”, agregó la Universidad de Costa Rica.

LEA MÁS: Caos en barrio Dent: una lancha de rescate en plena ciudad evidencia la inacción estatal ante las inundaciones

El acompañamiento también se extenderá a una mesa técnica que planean convocar con el objetivo de analizar e identificar las propuestas de solución ante “el riesgo inminente” que representa la quebrada Los Negritos.

Debido a las inundaciones recurrentes, la Facultad de Derecho, de la UCR, impartirá sus lecciones de manera virtual en lo que resta del año. (Captura/Cortesía)

¿Cuál es el problema con la quebrada Los Negritos?

La UCR explicó que la quebrada Los Negritos tiene el 45% de su longitud en el cantón de Montes de Oca, pasando además por territorio universitario, y el restante 55% en el cantón de San José.

Por ahora, las principales zonas críticas identificadas son barrio Dent, a la altura de la Facultad de Derecho, Calle 39 en Montes de Oca, y la Calle 37 que tiene propiedades ubicadas del territorio cantonal de Montes de Oca, así como de la zona de barrio Escalante en el cantón de San José.

LEA MÁS: Alumnos de la UCR se manifiestan para que solucionen problema de inundaciones en Montes de Oca y Escalante

La problemática con el rebalse de la quebrada se intensificó en años recientes, luego de que en el 2023 colapsara la tubería de 3 metros del llamado proyecto Dreneca que fue ejecutada en los años 1990 y que desviaba la quebrada al río Torres.

Al problema se suma que existen edificaciones dentro de zonas de protección de la quebrada, lo que dificulta su intervención, añadió la Universidad de Costa Rica.