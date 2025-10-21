El País

Así apoyará la UCR a municipalidades de Montes de Oca y San José ante riesgo de inundaciones

Fuertes lluvias provocan rebalse de quebrada Los Negritos y afectan Barrio Dent, a la altura de la Facultad de Derecho, calles 37 y 39 en Montes de Oca; y barrio Escalante

Por Fernanda Matarrita Chaves
Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent.
El Cuerpo de Bomberos tuvo que recurrir al uso de una lancha para realizar sus labores de rescate durante las inundaciones de barrio Dent el 16 de octubre. (La Nación/José Cordero)







InundacionesBarrio DentBarrio EscalanteFacultad de DerechoUCRMunicipalidad de Montes de OcaMunicipalidad de San José
Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

