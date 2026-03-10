Alerta por sarampión: ¿habrá clases este martes en el Liceo de Moravia?

Se retomarán las lecciones en el Liceo de Moravia tras descartar caso de sarampión.

El Ministerio de Salud descartó un caso sospechoso de sarampión vinculado al Liceo de Moravia. Tras la valoración, se levantaron las medidas preventivas y, a partir de este martes 10 de marzo, se reanudarán las lecciones.

Este lunes 9 de marzo, Salud ordenó suspender las clases debido a la sospecha de esa enfermedad en el centro educativo. Sin embargo, los resultados de laboratorio, analizados por el Centro Nacional de Referencia de Virología del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), dieron negativo.

La investigación se inició por el caso confirmado de una mujer de 41 años, vecina de Dulce Nombre de Coronado, en San José.

A partir de esta situación, el Ministerio de Salud analizó una posible vinculación con un evento sospechoso en ese centro educativo josefino; no obstante, tras la evaluación sanitaria, la alerta fue descartada.

Además, el Inciensa confirmó otro contagio que corresponde a una menor de edad, vecina de Pococí, Limón. Ambos casos positivos están asociados a un mismo brote.

La niña y la mujer evolucionan de forma satisfactoria y no han presentado complicaciones.

Salud recordó que se mantiene la suspensión preventiva de actividades vinculadas a un programa del Ministerio de Cultura y Juventud, como parte de las medidas de control.

Síntomas

Los síntomas del sarampión son:

Fiebre alta (mayor a 39 °C)

Dolor o malestar general en el cuerpo

Secreción nasal

Tos

Conjuntivitis (ojos rojos)

Erupción o manchas en la piel

El Ministerio pidió que, caso de presentar alguno de estos síntomas, se acuda de inmediato al centro de salud más cercano para su valoración médica.