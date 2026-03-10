El País

Alerta por sarampión: ¿habrá clases este martes en el Liceo de Moravia?

Este lunes 9 de marzo, el Ministerio de Salud ordenó la suspensión de lecciones

Por Sebastián Sánchez
Se retomarán las lecciones en el Liceo de Moravia tras descartar caso de sarampión. (Shutterstock)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

