La Comisión no ocultó su inquietud por el estado de saturación en que se hallan los suelos del Caribe y la zona norte, después del temporal recién pasado. "... Aunque se pronostica que la lluvia no será tan fuerte, (las anteriores) tienen los suelos saturados y los ríos aún no han bajado, por completo, a su nivel", declaró Marco Vinicio Saborío, coordinador del Centro de Información y Análisis de la CNE.