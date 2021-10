Alcaldes a favor de exigir vacunación en comercios a cambio de eliminar restricción vehicular

Los alcaldes respaldan la exigencia de vacunación completa para permitir el ingreso a locales comerciales, pero a cambio piden eliminar la restricción vehicular y permitir la operación de establecimientos hasta la medianoche, siempre con obligación de usar mascarilla y aforos limitados.

Esta será la propuesta que varios gobernantes enviarán este martes al presidente Carlos Alvarado y a las autoridades de salud para solicitar los cambios, tanto en el área urbana como rural. “Estamos en desacuerdo con la medida de la restricción vehicular y la hora de cierre de negocios. Hay muchas personas que están perdiendo sus negocios, sus casas y sus bienes por medidas que a mi juicio son absurdas”, expresó el alcalde de Heredia, José Manuel Ulate.

El planteamiento de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) viene a secundar la iniciativa de Marcel Soler, jerarca municipal de Montes de Oca, de que los comercios piden el carné de vacunación a sus clientes.

[ Municipalidad de Montes de Oca insta a comercios a permitir ingreso solo a clientes vacunados ]

“Planteamos estas opciones como mecanismo para generar mayor dinamismo económico y apoyar a las empresas y la generación de empleos. Las personas no vacunadas representan un inconveniente doble, no solo para el sistema de salud, sino también para la economía ,donde vemos una afectación directa sobre muchas familias que dependen de la visita presencial de personas a sus locales comerciales para sostener las ventas, y las restricciones actuales lo limitan”, explicó Marcel Soler, jerarca de Montes de Oca.

En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Belén y presidente de la Asociación, Horacio Alvarado, quien instó al Ministerio de Salud a emitir las directrices para que puedan ingresar a los locales comerciales solo aquellas personas que estén debidamente vacunadas.

[ Dueño de bar en Cartago solo deja entrar a clientes vacunados ]

“Es bueno que vayamos pasando la página y superando esta etapa de la pandemia. Ya es conveniente que se elimine la restricción vehicular que nos está matando económicamente, el tema del aforo en los comercios debe cambiar. Acá en Abangares estas medidas fomentan la ilegalidad y el consumo de licor en vía pública, sin que haya una debida reglamentación y eso nos está generando un problema enorme”, manifestó por su parte Heriberto Cubero, alcalde de Abangares.

La ANAI representa a cerca de 75 alcaldías e intendencias en todo el país y dentro de su junta directiva se encuentran jerarcas de 12 cantones.

[ Firmado decreto para extender obligatoriedad de vacuna contra covid-19 en sector público ]

Comerciantes analizan opción

El pasado 28 de setiembre, cuando se anunció el decreto para extender la obligatoriedad de la vacuna al sector público y privado que lo disponga, la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) indicó que no va a recomendar ninguna acción concreta a sus asociados sobre restricciones para no vacunados “hasta no garantizar que el 100% de los costarricenses han tenido acceso al esquema completo de vacunación”.

Sin embargo, Julio Castilla, presidente de la CCCR, argumentó que la libertad individual termina cuando afecta la salud de los demás, por lo que hizo un llamado a los trabajadores para que se acerquen a los centros de vacunación para avanzar con la apertura gradual de todo el comercio nacional. “Que nos permitan al sector privado seguir haciendo lo que hacemos bien, que es crear bienestar y trabajo. Que nos den esa libertad sin más interrupciones”, aseveró.

[ Comerciantes respaldan vacunación obligatoria: ‘Nos da la opción de hacer lo mismo’ ]