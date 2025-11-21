El País

Alcalde de Tibás defiende suspensión temporal de reajuste salarial y pide diálogo ante amenaza de huelga sindical

Alcalde de Tibás afirma no haber sido notificado formalmente de la huelga y defiende la suspensión temporal del reajuste salarial del 3,25%

Por Juan Fernando Lara Salas
El alcalde de Tibás, José Alejandro Alvarado, pidió mantener el diálogo mientras se revisa la procedencia del reajuste salarial que originó el anuncio de huelga sindical. Fotografía: (Marvin Caravaca)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

