El País

Accidente de tránsito deja sin electricidad a San Pablo de Heredia

El accidente ocurrió en La Puebla, donde un auto volcó

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
En la imagen, el accidente
El accidente ocurrió en La Puebla, donde un auto volcó. (Waze Costa Rica/Waze Costa Rica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San PabloHerediaElectricidad
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.