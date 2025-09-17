Accidente de tránsito deja sin electricidad a San Pablo de Heredia

El accidente ocurrió en La Puebla, donde un auto volcó.

Un accidente de tránsito dejó sin electricidad al cantón de San Pablo de Heredia, informó la Municipalidad local.

El hecho ocurrió cerca de la plaza de La Puebla, donde un vehículo liviano volcó.

Según el ayuntamiento, hay “una severa afectación en el fluido eléctrico en diversos sectores del cantón de San Pablo”.

La Cruz Roja Costarricense confirmó a La Nación que se trató de un vehículo liviano que colisionó contra un poste. El hecho se registró a las 9:19 p. m.

Las autoridades de emergencia despacharon tres unidades de atención al sitio; no obstante, afirmaron que las personas lograron salir del vehículo por sus propios medios y no requirieron traslado a un centro médico.

El paso por la vía se mantiene cerrad debido a que el tendido eléctrico se encuentra sobre la vía.