El País

18 niños resultan afectados por ataque de abejas en escuela de Guanacaste

Cuatro menores fueron trasladados en condición urgente a un centro médico.

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Por Yucsiany Salazar
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Imagen con fines ilustrativos (Cruz Roja/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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