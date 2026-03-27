18 niños resultan afectados por ataque de abejas en escuela de Guanacaste

Un total de 18 niños fueron atacados por abejas en una escuela ubicada en Palmira de Carrillo, en el Paso Tempisque, Guanacaste

De acuerdo con el reporte preliminar de la Cruz Roja Costarricense, los menores, con edades entre los 7 y 12 años, sufrieron picaduras mientras se encontraban en el centro educativo.

Unidades de emergencia desplazadas al sitio confirmaron la atención de los 18 pacientes, todos menores de edad.

De ellos, cuatro requirieron traslado urgente a un centro médico por las lesiones.

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