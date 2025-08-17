El Mundo

Zelenski se reunirá con Trump este lunes pero esta vez no llegará solo: líderes del más alto nivel de Europa lo acompañarán

Se espera que el tema de las garantías de seguridad ocupe un lugar central en esta reunión

Por AFP
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 28: (L-R) U.S. President Donald Trump greets Ukrainian President Volodymyr Zelensky as he arrives at the White House on February 28,
El presidente ucraniano irá a la Casa Blanca este lunes, acompañado de líderes europeos. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)







