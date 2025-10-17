El Mundo

Xi Jinping expulsa al general He Weidong, número dos del ejército chino, en nueva purga anticorrupción

El anuncio sobre el militar acabó con meses de especulaciones sobre la situación de He, quien no había aparecido en público desde marzo.

Por AFP
Xi Jinping, presidente de China, sentado en una mesa durante una reunión en Pekín con representantes financieros, vestido con un traje azul y corbata, en un entorno formal.
Xi Jinping, presidente de China, ha convertido la erradicación de la supuesta corrupción en todos los niveles del Gobierno en una prioridad absoluta desde que llegó al poder hace poco más de una década. (AFP)







