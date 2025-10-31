El Mundo

Violencia de género en Francia: 107 mujeres asesinadas por sus parejas en 2024

Según los últimos datos del Ministerio del Interior esto supone un aumento interanual del 11 %. Conozca los datos

Por AFP
París, Francia
“De media, se registra una muerte cada tres días”. (Shutterstock/Shutterstock)







