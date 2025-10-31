Violencia de género en Francia: 107 mujeres asesinadas por sus parejas en 2024

París, Francia. En 2024, 107 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Francia, lo que supone un aumento interanual del 11 %, según los últimos datos del Ministerio del Interior.

En total, las fuerzas de seguridad registraron 138 muertes violentas dentro de la pareja en 2024. De este total, 31 de los fallecidos fueron hombres, según el estudio nacional anual sobre este tema disponible en la página web del ministerio.

“De media, se registra una muerte cada tres días”, destaca el balance anual. En 2024, se registraron además 403 intentos de homicidio dentro de la pareja.

LEA MÁS: El Louvre toma medidas drásticas: así se protegerá tras el hurto de $102 millones

El 90 % de los feminicidios y homicidios conyugales se cometieron en el domicilio de la víctima o del autor, precisa el estudio sobre “muertes violentas en el seno de la pareja”.

La investigación recoge 49 casos en los que se utilizaron armas blancas y 34 en los que se utilizaron armas de fuego.

El 31 % de los hechos tuvieron lugar después de una pelea y el 16 % se produjeron en el contexto de una separación no aceptada.

El perfil más común del autor “sigue siendo mayoritariamente masculino, en la mayoría de los casos en pareja, de nacionalidad francesa y sin actividad profesional o que ya no ejerce ninguna”, señala el ministerio en el estudio.

Tiene “en su mayoría entre 20 y 49 años”, con “un pico especialmente importante de 70 años o más en comparación con 2023”.

LEA MÁS: Museo del Louvre reabre sus puertas tres días después de robo de ocho joyas

En cuanto a las víctimas, 47 % de las mujeres “habían denunciado estos actos de violencia anteriores a las fuerzas de seguridad interna y, de ellas, el 81 % había presentado una denuncia previa”.