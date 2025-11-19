Video muestra angustioso rescate de cuatro argentinos arrastrados por el mar en Chile

Cuatro jóvenes argentinos fueron rescatados tras ser arrastrados por el mar en Chile. El quinto sigue desaparecido y su búsqueda continúa.

Un grupo de cinco jóvenes de origen argentino fue arrastrado por la corriente en una playa del norte de Chile, luego de ingresar al mar en una zona no apta para bañistas. El suceso ocurrió en la localidad de La Serena, en la región de Coquimbo.

Cuatro de los afectados fueron rescatados con vida. El quinto, un adolescente de 17 años, sigue desaparecido desde hace varios días.

El hecho se registró durante el fin de semana, cuando los jóvenes, de entre 12 y 20 años y oriundos de la provincia argentina de San Juan, se encontraban en la playa Cuatro Esquinas. Las fuertes mareas de ese punto los arrastraron mar adentro.

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que un hombre logró asistir a los jóvenes mientras llegaba un bote de la Prefectura chilena para completar el rescate.

El ciudadano chileno que intervino fue identificado como Francisco Boldo. Según reportes de medios locales, Boldo, un trabajador de la construcción, iba en bicicleta por la zona cuando escuchó los gritos de una mujer. Al observar a personas mirando hacia el océano, comprendió la emergencia.

Boldo dijo que nada desde su niñez y que ha participado en campeonatos. Tras percatarse de lo que ocurría, se quitó la ropa y entró al agua.

Primero rescató a un joven a unos 10 metros de la orilla. Luego regresó por un menor que se encontraba inconsciente. Le aplicó primeros auxilios y logró reanimarlo. Posteriormente, ayudó a otros dos.

Sin embargo, no consiguió salvar al quinto joven, quien se le escapó de las manos. Afirmó que en los últimos meses ha rescatado a más de 10 personas en condiciones similares.

Adolescente sigue desaparecido

El joven que aún no ha sido localizado fue identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años. La familia es oriunda de San Juan, Argentina, pero vive en Chile desde hace algunos años.

Más de 150 rescatistas participan en las labores de búsqueda. La Armada de Chile dirige las operaciones, en las que también colabora personal municipal, bomberos y pescadores artesanales de La Serena y Coquimbo. Utilizan drones para rastrear la zona costera.

Facundo Araya, hermano de cuatro de los cinco afectados, indicó al medio Diario de Cuyo que todos son argentinos nacionalizados chilenos por herencia familiar. Agregó que uno de sus hermanos, de 14 años, permanece hospitalizado con una evolución positiva. Ya logró despertar, comer y hablar.

Una hermana de 19 años y un primo de la misma edad ya fueron dados de alta.

Cabrera Iturriaga vivía en La Serena desde hace un año y cursaba tercero medio en el Liceo Gabriela Mistral. Su madre presenció el incidente y, según la familia, se encuentra en estado de shock y mantiene una profunda preocupación.

