El Mundo

Video muestra angustioso rescate de cuatro argentinos arrastrados por el mar en Chile

Uno de los jóvenes, de 17 años, aún no ha sido localizado pese al despliegue de más de 150 rescatistas y drones en la costa chilena

Por La Nación / Argentina / GDA
Cuatro jóvenes argentinos fueron rescatados tras ser arrastrados por el mar en Chile. El quinto sigue desaparecido y su búsqueda continúa.
Cuatro jóvenes argentinos fueron rescatados tras ser arrastrados por el mar en Chile. El quinto sigue desaparecido y su búsqueda continúa. (La Nación / Argentina / GDA/Captura)







