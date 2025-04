Video inédito del papa Francisco con un mensaje para los jóvenes

Un día después del multitudinario funeral del Papa Francisco, quien murió el lunes pasado, se conoció un video inédito. Se trata de un mensaje dirigido a los jóvenes, que el Sumo Pontífice grabó el 8 de enero del corriente año y recién se publicó este domingo, en coincidencia con el fin del Jubileo de los Adolescentes en Roma.

“Aprendan a escuchar, ayuda a la paz”, afirmó el Papa, un mes antes de quedar internado en el Hospital Policlínico Universitario Agostino Gemelli, a causa de una bronquitis.

En las imágenes, grabadas con un celular desde una habitación en Casa Santa Marta, Francisco pronunció: “Queridos niños y niñas, una de las cosas más importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar”, e insistió: “Cuando alguien les hable, esperen a que termine para entenderlo bien. Lo importante es escuchar”.

El Pontífice, quien lucía ropa informal, reiteró: “Observen bien a la gente, la gente no escucha. A mitad de una explicación, responden y eso no contribuye a la paz. Escuchen, escuchen mucho”. En el mismo vídeo, publicado por el medio italiano Oggi, recordó no olvidarse de los abuelos: “Los abuelos nos enseñan mucho”, concluyó.

Alrededor de 200.000 personas acudieron a la Plaza de San Pedro para asistir a la misa del segundo día de los Novemdiales, o “nueve días” de luto por el papa Francisco.

Según informó Vatican News, pese a la misa del Domingo de la Divina Misericordia fue en conmemoración del Papa Francisco, el cardenal Pietro Parolin invitó a los jóvenes a abrazar la enseñanza del difunto Papa sobre la misericordia, para que puedan descubrir el camino hacia la paz para sus relaciones personales y para el mundo entero.

El consejo del papa Francisco a las parejas

Tras el fallecimiento del papa Francisco, también se conoció otro video, en que aconseja a las parejas: “Peléense todo lo que quieran, con tal que hagan las paces antes que termine el día. Nunca se vayan peleados a dormir. El día tiene que terminar en paz. Un gestito, una caricia y ya está“, expresó, ante una fiel que se acercó a pedirle un consejo para su matrimonio y filmó la respuesta del Sumo Pontífice.

En otra oportunidad, el Pontífice volvió a trasmitir el mismo mensaje. Ocurrió cuando un joven le preguntó: “Santo padre, ¿nos podría dar un consejo, nos acabamos de casar? Al escucharlo, Francisco le respondió con una sonrisa y una consulta: “¿Ya se pelearon?”. A lo que el hombre le dijo: “Llevamos seis años de novios”.

Inmediatamente, volvió a responder con su enseñanza y puso énfasis en que “la guerra fría del día siguiente es peligrosa”, por todo lo que conlleva. Entre las enseñanzas que se viralizaron durante las últimas hora, se destacan el dejar el egoísmo de lado y solucionar las diferencias o dificultades que existen con la otra persona con amor, respeto, solidaridad y diálogo.