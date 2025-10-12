Viajar a Europa desde este 12 de octubre requiere cumplir con este nuevo sistema ya activo

Barajas inició el nuevo sistema EES para controlar fronteras sin sello manual y con datos biométricos desde este domingo.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de España inició este domingo 12 de octubre la fase de prueba del nuevo sistema automatizado de control fronterizo de la Unión Europea, conocido como Entry Exit System (EES). En sus primeras cuatro horas de funcionamiento, entre las 6 a. m. y las 10 a. m., se registraron 1.819 viajeros.

El Ministerio del Interior español informó sobre la operación del sistema mediante una publicación en su cuenta oficial en X. Confirmó que esta primera fase funciona exclusivamente en el aeropuerto de Barajas y que su uso está dirigido a viajeros de países fuera del espacio Schengen.

El primer ingreso al país bajo este nuevo mecanismo correspondió a un pasajero de nacionalidad australiana.

Control biométrico sin sello de pasaporte

El sistema EES cuenta con cabinas automatizadas supervisadas por agentes de la Policía Nacional. Cada persona procedente de países que no pertenecen al espacio Schengen debe registrar su pasaporte y validar su identidad mediante una fotografía y la lectura de las huellas dactilares, excluyendo únicamente el pulgar.

Estos datos permiten dejar constancia de la fecha y lugar exactos de entrada o salida del territorio europeo, con el objetivo de modernizar el control fronterizo.

Adiós al sello manual

La implementación definitiva del Entry Exit System (EES) está prevista para el 10 de abril de 2026, fecha en la que este sistema reemplazará por completo el tradicional sellado manual de pasaportes en todos los países que conforman el espacio Schengen.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, esta modernización hará más ágiles los controles migratorios, reducirá los tiempos de espera y mejorará la seguridad ante la inmigración irregular y otras amenazas.

La supervisión del funcionamiento está a cargo de la Unidad Central de Fronteras de la Policía Nacional, que destacó la capacidad del sistema para fortalecer las medidas de control en puertos de entrada y salida de ciudadanos no europeos.

