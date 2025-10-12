El Mundo

Viajar a Europa desde este 12 de octubre requiere cumplir con este nuevo sistema ya activo

Barajas comenzó a operar el sistema EES que elimina el sello de pasaporte y refuerza los controles para viajeros de fuera del espacio Schengen

Por Europa Press
Barajas inició el nuevo sistema EES para controlar fronteras sin sello manual y con datos biométricos desde este domingo.
Barajas inició el nuevo sistema EES para controlar fronteras sin sello manual y con datos biométricos desde este domingo.







notas iaEuropaEESUnión EuropeaEspaña
Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

