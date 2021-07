Uruguay muestra interés en ampliar comercio con EE. UU.

George W. Bush, Tabare Vazquez Luego de hablar con la prensa, Vázquez y Bush conversaron a solas mientras aprovechaban para pescar. | EFE (PABLO MARTINEZ MONSIVAIS)

Parque Anchorena, Uruguay. Reuters y DPA. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, reforzó ayer su reclamo de mayor libertad para lograr acuerdos de comercio por fuera del Mercosur tras reunirse con George Bush, quien dijo que ambos países avanzarán en ese sentido a un ritmo “cómodo”.

“Uruguay está donde está y no se puede ir, y además no nos queremos ir de acá, pero no queremos un proceso de integración cerrado sino uno abierto, que este Mercosur se pueda integrar con otros bloques u otros países, pero también que cada uno de sus integrantes pueda ejercer su derecho soberano de desarrollar relaciones bilaterales”, dijo Vázquez.

El coqueteo de Vázquez con la posibilidad de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos irrita a los socios mayores del Mercosur –Argentina, Brasil y Venezuela– dado que esa opción no está permitida por las normas del bloque.

Uruguay y EE. UU. firmaron en enero un acuerdo marco que busca explorar las opciones para incrementar el comercio bilateral, en un paso que analistas ven como escalón previo a un TLC.

El ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, quien es el mayor impulsor de un TLC con Estados Unidos dentro del gobierno de Vázquez, dijo que no se le había puesto una etiqueta al acuerdo que buscan firmar.

“No se habló específicamente de modalidades de acuerdos. Uruguay sí planteó la posibilidad concreta de acceder con mejor posición en la medida de lo posible en lo que se llama el sistema general de preferencias”, dijo el Ministro.

Subsidios. Bush dedicó unos minutos a las preocupaciones de los países de la región por los subsidios que Estados Unidos otorga a los productos agrícolas y traban el ingreso de bienes a ese mercado.

“Estados Unidos está totalmente preparado para reducir los subsidios agrícolas, pero queremos asegurarnos que habrá acceso al mercado para nuestros productos”, dijo el presidente estadounidense.

Agregó que habló con Vázquez acerca de avanzar en las conversaciones de comercio de la ronda de Doha y que es optimista de que se alcanzará un acuerdo.

Bush informó de que, además, durante el encuentro con el mandatario uruguayo hablaron sobre la necesidad de invertir y hacer crecer las economías a través de la inversión. Además, dijo, ambos reconocen que la educación es vital.

“A mí me preocupan las tendencias proteccionistas, en nuestro país y en el mundo. Un mundo con comercio libre puede lidiar mejor contra la pobreza”, aseguró Bush.

Asimismo, el estadounidense se comprometió a trabajar lo más posible para lograr la aprobación de una ley inmigratoria “racional” en Estados Unidos.

En su intervención, Vázquez afirmó que más allá de las diferencias en algunos temas, la defensa de la democracia como estilo de vida, la defensa de las libertades, de luchar por las condiciones de vida, “son elementos comunes que les permiten augurar que se puede trabajar juntos”.

El líder uruguayo indicó que la estrategia de inserción internacional de Uruguay está bien definida y clara y esta apuesta a la integración abierta.

“Apostamos al Mercosur, no nos queremos ir de acá. Pero no queremos un proceso de integración cerrado”, enfatizó Vázquez.

Luego de los encuentros de trabajo los mandatarios navegaron juntos y pescaron en un río cerca de la estancia presidencial.

Durante su permanencia en Uruguay, y a pesar de que algunos periodistas quisieron provocarlo, Bush optó por ignorar los discursos que en su contra ha hecho el líder venezolano Hugo Chávez.