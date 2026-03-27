Uno de cada cinco libaneses ha sido desplazado por ataques de Israel: ONU alerta de ‘catástrofe humanitaria’

Ginebra, Suiza. Después de casi un mes de guerra en Oriente Medio, Líbano se enfrenta a una profunda crisis humanitaria que se puede convertir en catástrofe, advirtió el viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El país se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando el movimiento islamista proiraní Hezbolá atacó a Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en el primer día de ataques israeloestadounidenses.

El ejército israelí respondió con bombardeos aéreos y una ofensiva terrestre en el sur de Líbano, donde quiere ocupar una amplia zona.

Desde ese 2 de marzo, más de un millón de personas (una quinta parte de la población de Líbano) se han visto forzadas a dejar sus casas.

“La situación continúa siendo extremadamente preocupante y el riesgo de una catástrofe humanitaria (...) es real”, dijo desde Beirut la representante de ACNUR en Líbano, Karolina Lindholm Billing, a la prensa en Ginebra.