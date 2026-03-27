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Uno de cada cinco libaneses ha sido desplazado por ataques de Israel: ONU alerta de ‘catástrofe humanitaria’

Después de casi un mes de guerra en Oriente Medio, Líbano se enfrenta a una profunda crisis humanitaria que se puede convertir en catástrofe, dice ACNUR.

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Por AFP
Personal de emergencias revisa sitio de Saksakiyeh, Líbano, tras un bombardeo israelí.
Personal de emergencias revisa sitio de Saksakiyeh, Líbano, tras un bombardeo israelí. (-/AFP)







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