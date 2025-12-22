Un pequeño equipo del fútbol se ganó ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad en España y cambió la historia de todo un pueblo

Un club humilde de fútbol vendió el número premiado del Gordo en España y llevó millones a una comunidad golpeada por incendios y desempleo.

La fortuna cayó donde antes hubo ceniza. El Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad llevó una lluvia de millones a La Bañeza, un municipio leonés de poco más de 11.000 habitantes que en los últimos meses había acumulado malas noticias.

El número 79.432 dejó allí 468 millones de euros, una cifra histórica que llegó, en gran parte, gracias a un protagonista inesperado: La Bañeza FC, un club amateur del ascenso profundo del fútbol español.

Según contó el diario El País, el premio llegó después de un año especialmente duro para la zona. En mayo cerró La Azucarera, empresa clave para la economía local, y durante el verano los incendios forestales arrasaron amplias áreas de la provincia de León. En algunos momentos, el fuego quemó cerca del 7% del territorio provincial y obligó a vecinos y jugadores del club a improvisar como brigadistas ante la falta de recursos.

El fútbol como red de reparto

En ese contexto, el Gordo operó como un giro inesperado del guion.

De acuerdo con la agencia de noticias Europa Press, el club había adquirido el número premiado y lo vendió íntegramente en décimos entre jugadores, socios, padres de familia, bares y vecinos del municipio. En total, se distribuyeron unas 117 series solo en La Bañeza, dentro de un reparto que dejó 782 millones de euros en toda la provincia.

La noticia se celebró en el estadio La Llanera, sede del club.

Según relató el diario El País, jugadores, dirigentes y vecinos se reunieron en la cancha para festejar un premio que llegó después de un año especialmente difícil para el municipio. En medio de la euforia, algunos aficionados bromearon con posibles fichajes y con la idea de reforzar al equipo, mientras otros pensaban en utilizar el dinero para resolver asuntos familiares pendientes.

Alegría en el campo de fútbol de La Bañeza, donde un buen puñado de décimos del Gordo ha alegrado el día a varios miembros del equipo local.



Vive las celebraciones de los agraciados en la #LoteríaRTVE en el especial de @LaHoraTVE https://t.co/E6LHy98Ifr pic.twitter.com/jqeoFNK91y — RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 22, 2025

Entre los protagonistas aparece Bryan Justel, futbolista de 20 años y entrenador de categorías inferiores.

Según relató el diario AS y recogió El Confidencial, Justel había recibido varios décimos para vender y los repartió entre familiares y amigos. Aun así, conservó tres. En total, ayudó a repartir 2,8 millones de euros, de los cuales unos 2.296.000 euros quedaron directamente en su entorno más cercano. “No sabemos qué hacer con el dinero”, confesó, según AS.

La particularidad del caso no está solo en la cifra. Está en cómo se repartió. AS detalló que todos los jugadores del plantel tenían al menos un décimo. También hubo aficionados que recibieron boletos como regalo en el último partido del año. Uno de ellos contó al diario deportivo que aún no decide qué hará con el premio y que primero buscará asesoría para su familia.

El presidente del club, Gonzalo Prieto, resumió el momento con humor. Según El País, mientras era abrazado por sus jugadores, bromeó con “fichar a Mbappé”, una exageración que reflejaba la magnitud del impacto emocional de ganar el premio.

El club milita en Primera Regional de Castilla y León, se encuentra en puestos de play-off y suma siete victorias consecutivas. Está a solo dos puntos del líder y sueña con ascender a Tercera Federación.