Un pequeño equipo del fútbol se ganó ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad en España y cambió la historia de todo un pueblo

La Bañeza FC, un equipo amateur de León, repartió 468 millones de euros del Gordo de Navidad entre jugadores, vecinos y socios

Por Jailine González Gómez
Un club humilde de fútbol vendió el número premiado del Gordo en España y llevó millones a una comunidad golpeada por incendios y desempleo.
Un club humilde de fútbol vendió el número premiado del Gordo en España y llevó millones a una comunidad golpeada por incendios y desempleo. (Instagram/@labanezafc_oficial)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

