Un mono con hepatitis, herpes y Covid-19 escapa tras un accidente, alarmando a las autoridades en Estados Unidos

Tras un accidente vial, un mono enfermo escapó en Mississippi y provocó una alerta por riesgo sanitario en Estados Unidos.

Un mono rhesus con enfermedades infecciosas continúa prófugo tras un accidente vehicular ocurrido la mañana del martes 28 de octubre en el condado de Jasper, Mississippi, lo que encendió las alarmas sanitarias entre las autoridades de Estados Unidos.

El incidente involucró a un camión que transportaba 21 monos desde la Universidad de Tulane hacia un centro de pruebas médicas en Florida. El vehículo volcó en la Interestatal 59, permitiendo que algunos animales escaparan del confinamiento.

Aunque la mayoría de los primates fueron recapturados, al menos uno permanece suelto, confirmó la oficina del sheriff local.

La policía, junto al Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques del estado, solicitó a la población no intentar acercarse ni tocar a los animales. Se advirtió que estos pueden ser agresivos y portan enfermedades como hepatitis C, herpes y Covid-19.

En el lugar del accidente, cinco de los monos fueron sacrificados por razones de bioseguridad, según informaron las autoridades. Además, equipos especializados de la Universidad de Tulane se trasladaron al sitio para colaborar con la contención de los animales y las tareas de limpieza.

La vía fue parcialmente cerrada mientras se desarrolla el operativo de recuperación. Las autoridades mantienen activa la búsqueda del ejemplar fugitivo y reiteraron el llamado a no interactuar con los animales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.