Un mono con hepatitis, herpes y Covid-19 escapa tras un accidente, alarmando a las autoridades en Estados Unidos

Autoridades de Estados Unidos buscan a un macaco portador de enfermedades peligrosas tras accidente en carretera de Mississippi

Por O Globo / Brasil / GDA
Tras un accidente vial, un mono enfermo escapó en Mississippi y provocó una alerta por riesgo sanitario en Estados Unidos.
Tras un accidente vial, un mono enfermo escapó en Mississippi y provocó una alerta por riesgo sanitario en Estados Unidos. (Departamento del Sheriff del Condado de Jasper/Canva)







