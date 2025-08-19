El Mundo

Diputado de 30 años de Finlandia muere dentro del Parlamento

“Se investigan las causas del fallecimiento, pero no se sospecha de un acto criminal en esta etapa”, afirma comunicado oficial

Por AFP
Eemeli Peltonen Diputado en el Parlamento de Finlandia
Eemeli Peltonen, diputado en el Parlamento de Finlandia. (Eemeli Peltonen/Tomado de LinkedIn)







