Un alto general ruso muere en explosión en Moscú; autoridades apuntan a este país

Un alto general ruso falleció tras una explosión. Ese país lo liga a un ataque ucraniano.

Moscú, Rusia. Un general del Estado Mayor de Rusia murió este lunes en la explosión de un automóvil en el sur de Moscú, informó el Comité de Investigación ruso, que dijo que indaga una pista relacionada con los servicios ucranianos.

El Comité aseguró que se abrió una investigación por el “asesinato” del teniente general Fanil Sarvarov, director del Departamento de Formación Operativa del Estado Mayor, precisó al organismo en un comunicado.

Una de las pistas que se barajan está “relacionada” con los “servicios especiales ucranianos”, agregó.

Indicó que un aparato explosivo colocado bajo un vehículo fue activado en una calle de Moscú.

Sarvarov “sucumbió a las heridas” sufridas en la explosión, añadió la dependencia.

Desde el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, en febrero de 2022, Kiev ha sido acusado reiteradamente de efectuar ataques selectivos contra personalidades y jefes militares en Rusia y zonas ocupadas por Moscú en Ucrania.

En diciembre de 2024, el comandante de las fuerzas rusas de defensa radiológica, química y biológica, Igor Kirilov, murió por el estallido de un patinete eléctrico cargado con explosivos en la capital.

El asesinato fue reivindicado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).