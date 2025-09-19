El Mundo

Trump y Xi Jinping buscan definir el futuro de TikTok en una llamada clave

Donald Trump y Xi Jinping, presidente de China, sostienen una llamada para definir el futuro de TikTok en Estados Unidos y discutir acuerdos comerciales entre ambas potencias.

Por AFP
Donald Trump espera concretar un acuerdo sobre TikTok y avanzar en negociaciones comerciales con China durante su llamada con Xi Jinping.
Donald Trump espera concretar un acuerdo sobre TikTok y avanzar en negociaciones comerciales con China durante su llamada con Xi Jinping. (MANDEL NGAN PEDRO PARDO/AFP)







