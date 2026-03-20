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Trump llama ‘cobardes’ a aliados de la OTAN por su postura en guerra contra Irán

Presidente de Estados Unidos ha dicho que ‘no necesita’ ayuda a la vez que presiona a la OTAN para reabrir estrecho de Ormuz.

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Por AFP
Donald Trump
Donald Trump en Fort Bragg. (MANDEL NGAN/AFP)







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