Trump dirigirá ‘gran reunión’ sobre Gaza este miércoles

El mandatario convocó una reunión en la Casa Blanca para tratar un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza tras la guerra entre Israel y Hamás

Por AFP y Cristian Mora
El lunes, Trump anunció el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y la puesta a cargo de la policía de Washington para combatir la delincuencia en la capital estadounidense. "Hoy es el Día de la Liberación de Washington D. C. y vamos a recuperar nuestra capital", declaró Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Reunión en la Casa Blanca definirá propuesta de Estados Unidos para Gaza tras la guerra. (JIM WATSON/AFP)







