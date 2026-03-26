Trump dice que Maduro enfrentará ‘otros cargos’ judiciales más adelante

Operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro la noche de este 3 de enero de 2026.

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que comparece ante un juez en Nueva York este jueves, enfrentará “otros cargos” judiciales más adelante.

“Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben”, declaró a la prensa antes de una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Maduro y su esposa, Cilia Flores comparecen por segunda vez ante el juez tras su captura en Caracas a inicios de enero.

Contra Maduro pesan cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.

El expresidente venezolano se declaró en enero, cuando fue presentado por primera vez ante el juez, “prisionero de guerra”.

Trump, que ordenó la captura y exfiltración de Maduro y su esposa en una operación militar en Caracas, expresó su confianza de que sea acusado también de haber “vaciado sus cárceles sobre nuestro país”.

“Espero que esa acusación sea presentada en algún momento, debería serlo”, comentó.

“Era un gran traficante de drogas”, añadió.

“Asumo que tendrá un juicio justo. Pero me imagino que enfrentará otros juicios”, sostuvo el mandatario.