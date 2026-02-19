El Mundo

Trump afirma que los comentarios de Obama sobre extraterrestres incluían información ‘clasificada’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que Barack Obama reveló información “clasificada” en sus recientes declaraciones sobre la existencia de vida extraterrestre.

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso sobre la economía en la planta de Coosa Steel Corporation, en Rome, Georgia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso sobre la economía en la planta de Coosa Steel Corporation, en Rome, Georgia. (SAUL LOEB/AFP)







extraterrestresBarack ObamaDonald TrumpEstados Unidos
