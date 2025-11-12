El Mundo

Trump acusa a demócratas de reabrir el caso Epstein para ‘desviar’ la atención

Así es cómo Trump reaccionó ante acusaciones en el caso de Epstein.

EscucharEscuchar
Por AFP
Según los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, los correos electrónicos “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”. (SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpJeffrey EpsteinDemócratas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.