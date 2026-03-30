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Tribunal supremo de Brasil exige a Bolsonaro que aclare si violó condiciones de la prisión domiciliaria

En su domicilio, el exmandatario, de 71 años, tiene prohibido el uso de celular o cualquier medio de comunicación externa, incluso por medio de terceros.

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Por AFP
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil (Shutterstock/Foto)







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